Москва, 19 июля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Российские военные за неделю сбили три истребителя МиГ-29 ВСУ, восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS и десять французских управляемых авиабомб Hammer в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил 19 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Global Look Press/Danil Shamkin

Он уточнил, что эти самолёты, ракеты и авиабомбы уничтожены за период с 13 июля средствами ПВО. Кроме того, сбиты доработанная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета комплекса С-200, 44 реактивных снаряда HIMARS американского производства, а также 305 беспилотников, в том числе 94 — в воздушном пространстве на западе России.

Общее количество сбитых с начала СВО украинских военных самолётов увеличилось до 630 единиц. Вертолёты уничтожены в количестве 277 единиц, беспилотники — 27 841, зенитные ракетные комплексы — 552, танки и другие боевые бронированные машины — 16 611.

Кроме того, уничтожены 1379 боевых машин РСЗО, 12 059 орудий полевой артиллерии и миномётов и 23 829 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, пленный боец ВСУ Андрей Бугаев рассказал, что большинство украинских военных испытывают симпатию к России, но боятся признаться в этом из-за возможных последствий. Бугаев и его сослуживцы вместе сдались в плен 5 июля, когда их блиндаж окружили российские военные.