Харьков, Украина, 20 июля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) практически отказались от использования самолётов и вертолётов на купянском участке фронта. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад» Вооружённых сил России (ВС РФ) с позывным Паук.

Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press

Он отметил, что пилотируемой авиации у военнослужащих Украины не хватает, в связи с чем они практически перестали применять ее на этом направлении.

«Из-за плотности ПВО нерациональный расход будет», — заявил военный, добавив, что ещё полгода назад ВСУ нередко применяли пилотируемую авиацию.

Он также отметил, что применение этого вида техники было безуспешным, так как бойцы полка поражали как самолёты, так и вертолёты.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля украинские военные начали передвигаться на автотранспорте, не предназначенном для ведения боевых действий. Они конфискуют автомобили экстренных служб и гражданских лиц для своего дальнейшего перемещения по городу Купянску Харьковской области и его окрестностям.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко проинформировал, что бойцы ВСУ перебросили в Харьков колонны военной техники, которую Киеву передали страны НАТО.