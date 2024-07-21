Гранд-Рапидс, США, 21 июля, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Во время первого после покушения митинга в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган кандидат в президенты США Дональд Трамп охарактеризовал бизнесмена Илона Маска как выдающегося человека.

grodno24.com Дональд Трамп и Илон Маск

«Он (Маск. — Прим. ред.) выдающийся. Когда я ему звоню, он говорит, что у него есть новая идея для ракеты, и я должен это услышать», — отметил Трамп.

Экс-глава Белого дома добавил, что у него с предпринимателем хорошие отношения. Трамп также рассказал о произошедшем несколько лет назад случае, когда его впечатлило возвращение первых ступеней ракет компании SpaceX, спускающихся в автоматическом режиме на плавучую платформу.

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск публично поддержал кандидата в президенты Трампа после покушения на митинге в Пенсильвании. Бизнесмен назвал Трампа таким же крутым, как 26-й президент Америки Теодор Рузвельт. При этом Байдена он не раз высмеивал в соцсетях.

Кроме того, Маск пожертвовал значительную сумму на предвыборную кампанию Трампа. Долгое время предприниматель финансировал кандидатов от обеих партий, при этом средства распределялись равномерно между демократами и республиканцами. Однако в марте 2024 года Маск заявил, что у власти в США должна быть Республиканская партия, иначе стране «наступит конец».

Глава Белого дома Джо Байден высказал своё отношение к Илону Маску, считая, что миллиардер хочет «купить выборы».