Вашингтон, 18 июля, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден высказал своё отношение к миллиардеру Илону Маску, считая, что бизнесмен хочет «купить выборы».

JD Lasica Илон Маск

«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — написал американский лидер в соцсети X.

Байден также прикрепил ссылку на сайт для пожертвований демократам с фото соперника по выборам Дональда Трампа с Маском и призывом «победить».

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск публично поддержал кандидата в президенты Трампа после покушения на митинге в Пенсильвании.

Трампа Маск назвал таким же крутым, как 26-й президент Америки Теодор Рузвельт. При этом Байдена он не раз высмеивал в соцсетях.

Миллиардер сделал значительное пожертвование в фонд поддержки Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.