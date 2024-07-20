Геническ, Херсонская область, 20 июля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ на херсонском направлении всё чаще сдаются в плен, написал 20 июля в своём Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Павел Лисицын/РИА Новости

Днепр для бойцов ВСУ превратился «в границу между жизнью и смертью», отметил глава региона.

«Течение реки каждый день выбрасывает на правый берег трупы солдат ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.). Всех их бессмысленно отправляли на атаку левобережья Херсонщины, а в итоге они закономерно сложили головы. Сами боевики понимают тщетность действий украинского командования на херсонском направлении и всё чаще сдаются в плен», — написал Сальдо.

Он призвал ВСУ сдаваться в плен ВС РФ, чтобы сохранить свои жизни и позднее вернуться домой.

Как передавало ИА Регнум, ранее пленный боец ВСУ Андрей Бугаев заявил журналистам, что большая часть военных Вооружённых сил Украины испытывают симпатию к России, однако боятся признаться в этом в связи с вероятными преследованиями.

Военнослужащие ВСУ расстреливают сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен в Работино, сообщил ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Аналогичные ситуации фиксируются и на других участках фронта, добавил он.

В начале июля под Авдеевкой в российский плен сдалась новая группа бойцов ВСУ. Они признались, что на такой поступок их вдохновил бывший украинский военный Максим Лихачёв, угнавший танк Т-64 с позиций украинской армии и сдавшийся в плен ВС РФ под Донецком.