Донецк, 8 июля, 2024, 08:53 — ИА Регнум. В российский плен под Авдеевкой сдалась новая группа бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Они признались, что на такой поступок их мотивировал бывший украинский военный Максим Лихачёв, угнавший танк Т-64 с позиций украинской армии и с ним сдался в плен Вооружённым силам России под Донецком.

МВД по Луганской Народной Республике Максим Лихачев

Среди военнопленных оказались бойцы 59-й отдельной мотопехотной и 107-й реактивной артиллерийской бригад.

«Заступая на позиции в районе Невельского, я увидел угнетённое и бесперспективное состояние своих товарищей и предложил им тихо сдаться. Мы рассудили, что лучше быть живым в плену, чем мёртвым на позициях», ― процитировала Lenta.ru одного из военнопленных Дениса Беляева.

Он добавил, что они видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них всё получается. Беляев отметил, что выбора у них особо не оставалось.

Украинский военный оказался родом из Мелитополя, он приехал в Одессу на заработки три года назад, а в период мобилизации на Украине его схватили сотрудники ТЦК (аналог военкомата). Вместе с ним в плен добровольно сдались ещё трое бойцов ВСУ. По их словам, всех их принудительно мобилизовали и отправили на фронт.

Как сообщало ИА Регнум, боец ВСУ Максим Лихачёв в мае угнал танк Т-64 и перешёл на сторону Вооружённых сил России. Украинский военный пошёл на этот шаг, так как посчитал, что так будет безопасней добраться до российских позиций, где его заранее ждали по предварительной договорённости.

В силовых структурах ДНР 4 июля сообщили, что Лихачёв получил паспорт гражданина РФ. Танкист признался, что давно ждал этого момента и рад, что стал «частью общества свободной и сильной страны». Также он отметил, что, будучи военнослужащим на Украине, не собирался убивать россиян.

Он также рассказал, что спецслужбы Польши предлагали ему заниматься в Донбассе шпионажем. Бывший украинский военный уточнил, что сотрудники интересовались информацией из ДНР и ЛНР, а также местом его рождения и фактического проживания ближайших родственников.

Боец 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии Александр Прудников сдался в плен по примеру бывшего сослуживца Максима Лихачёва. Военный рассказал, что ночью 22 июня его вывезли на позицию и сказали, что его кто-то заберёт. В итоге мужчину оставили одного. Тогда он вспомнил видео, как украинский боец на танке приехал к российским военным и сдался, и тоже решил сложить оружие. Позже выяснилось, что украинца оставили на авдеевском направлении. Он должен был один удерживать оборону вместо группы, которая здесь ранее погибла, их тела уже эвакуировали.