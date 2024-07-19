Москва, 19 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Большая часть военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) испытывают симпатию к России, однако они боятся признаться в этом в связи преследованиями, которые могут последовать после этого. Об этом сообщил пленный боец ВСУ Андрей Бугаев.

Кадр из видео Андрей Бугаев

По его мнению, многие военнослужащие ВСУ настроены ближе к России, но никто из них не скажет об этом, так как они боятся, что после этого их начнут преследовать.

Бугаев также добавил, что попал в плен 5 июля. Бугаев отметил, что сначала вместе с сослуживцами услышал звуки начавшегося возле реки боя, следом начали работать FPV-дроны, которые начали их закидывать.

«Потом, когда мы вылезли из блиндажа, оказалось, что нас окружили российские войска и сказали сдаваться. Мы приняли коллективное решение, что лучше будет сдаться в плен», — заключил боец.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля в результате диверсионно-штурмовой операции военнослужащие Вооружённых сил России (ВС РФ) взяли в плен трёх украинских военных.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видеозапись с пленными украинскими военными. Он отметил, что они сами сдались в плен России. Украинская сторона также подтвердила эту информацию.