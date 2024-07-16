Мелитополь, 16 июля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреливают сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен в Работино. Об этом в Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно то же самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех», — сказал Лебедев.

Он также отметил, что и на других участках конфликта бойцов ВСУ, которые пытаются сдаться в плен, расстреливают их же сослуживцы.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля подполье проинформировало о перестрелке пограничников с дезертирами ВСУ, которые пытались перейти границу Одесской области и Молдавии. По словам Лебедева, семь военных решили уйти в самоволку, на границе их попытались задержать пограничники. Дезертиры, в свою очередь, оказали «ожесточённое» сопротивление.

Ранее стало известно о вспышке кишечной инфекции в войсках ВСУ, из-за которой умерли 13 военных 123-й бригады украинской армии. При этом, что стало причиной заболевания, на данный момент неизвестно.