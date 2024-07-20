Москва, 20 июля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Милитаризация севера Норвегии не приведёт к повышению безопасности региона, а, наоборот, спровоцирует эскалацию напряжённости, заявила 20 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Так она ответила на просьбу прокомментировать инициативу командования ВС Норвегии «отодвинуть» официально установленную линию ограничений для присутствия иностранных войск на территории страны, чтобы НАТО в своих учениях могло использовать более выгодные со стратегической точки зрения районы Норвегии.

Россия и ранее отмечала, что усиление присутствия НАТО в Норвегии и в целом на севере Европы, превращение региона в форпост альянса вопреки западной демагогии не препятствует, а способствует напряжённости в этой части континента, сказала официальный представитель МИД.

«Россия не угрожает Норвегии. Уверены, что жители приграничного Восточного Финнмарка, который без малого 80 лет назад освободила от немецко-фашистских захватчиков Красная армия, осознают это как никто другой», — цитирует Захарову официальный сайт МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в июле премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Осло «на безвозмездной основе» передаст Киеву шесть истребителей F-16. Поставки должны начаться в 2024 году.

В мае министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сказал, что ВСУ имеют право использовать предоставляемое им оружие для нанесения ударов по территории России, если целью ударов становятся военные объекты, имеющие отношение к спецоперации.

В марте на территории Скандинавии и Финляндии завершились крупные военные манёвры НАТО Nordic Response 24, которые прошли в том числе в северо-восточных районах Норвегии вблизи границы с Россией. Размах учений подчеркнул усилившееся между военным блоком и Россией напряжение, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко.