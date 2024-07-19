Лондон, 19 июля, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп «действительно не понимает», что происходит на Украине. Об этом 19 июля в интервью «Би-би-си» заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press

«Возможно, он действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому мы должны работать с Соединёнными Штатами», — сказал он.

Зеленский также отметил, что в случае прихода Трампа к власти в США работа с администрацией страны «будет тяжёлой».

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля стало известно, что Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с Владимиром Зеленским. Этот разговор станет их первым с тех пор, как экс-президент покинул Белый дом. Диалог будет касаться политики Трампа по отношению к конфликту на Украине.

Ранее высокопоставленный функционер Республиканской партии заявил, что, если Дональд Трамп займёт должность президента США, то он будет готов начать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил, что в настоящее время демократы не ведут никаких переговоров по этому поводу с Россией.