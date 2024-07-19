Москва, 19 июля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю с 13 по 19 июля потеряли в зоне СВО до 13 075 военных, сообщил на брифинге 19 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, согласно данным российского военного ведомства, в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 1370 военнослужащих, группировок «Центр» — до 2215. В боях с российской группировкой «Восток» ВСУ потеряли до 925 военнослужащих, с группировкой «Днепр» — до 715 военнослужащих.

Самые большие потери украинская армия понесла в боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Запад» и «Юг»: 3920 и 3930 соответственно.

Также официальный представитель Минобороны информировал, что ВС России за неделю уничтожили 10 украинских безэкипажных катеров, а также сбили три истребителя МиГ-29 ВСУ. Он уточнил, что эти самолёты, ракеты и авиабомбы уничтожены за период с 13 июля средствами ПВО.

Кроме того, сбиты доработанная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета комплекса С-200, 44 реактивных снаряда HIMARS американского производства, а также 305 беспилотников, в том числе 94 — в воздушном пространстве на западе России.

За прошедшею неделю благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр» в ДНР был освобождён населённый пункт Юрьевка.