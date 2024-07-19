Херсон, 19 июля, 2024, 04:12 — ИА Регнум. ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки потеряли до 5 тыс. военных, при этом значительная часть осталась на дне. Подробности рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Всего по мнению Сальдо, за все время попыток высадки на левый берег украинская армия задействовала более 10 тыс. тысяч боевиков.

«С учётом боев на других участках левобережья, за время авантюры в Крынках потери ВСУ составили 4-5 тыс. Многие остались на дне Днепра», — сказал Сальдо «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в Херсонской области продолжаются поиски более 700 военных ВСУ, которые считаются пропавшими без вести в селе Крынки.

Президент России Владимир Путин заявил, что командование ВСУ отправляло подчинённых на убой в Крынки на левом берегу Днепра, где фактически бросало их в мясорубку. По словам главы государства, они там «бегали уже босиком», оставшись без боеприпасов.

Российские войска показывают хорошие результаты, ежедневно продвигаясь на донецком направлении в зоне спецоперации. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.