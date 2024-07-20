Херсон, 20 июля, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Тела погибших украинских военнослужащих ежедневно прибивает течением к правому берегу Днепра в районе Херсона. Об этом журналистам рассказали в пророссийском подполье.

Иван Шилов ИА Регнум Днепр ВСУ

«Ежедневно к берегу у Херсона прибивает 2–3 погибших украинских солдат. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом», — уточнил представитель подполья.

Отмечается, что погибших украинцев сносит вниз по течению к устью Днепра.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины за неделю с 13 по 19 июля потеряли в зоне спецоперации до 13 075 военных. Самые большие потери украинская армия понесла в боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Запад» и «Юг»: 3920 и 3930 соответственно, констатировал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 19 июля проинформировал, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки потеряли до 5 тыс. военных, при этом значительная часть осталась на дне. За все время попыток высадки на левый берег украинская армия задействовала более 10 тыс. боевиков, добавил Сальдо.