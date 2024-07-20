Лондон, 20 июля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Восстановление полной работоспособности всех систем после глобального сбоя в работе техники на базе Windows может занять недели, пишет британская газета Guardian, ссылаясь на мнение экспертов в области цифровых технологий.

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В материале говорится, что сервисы начали включаться в работу после цифрового сбоя. Однако полное восстановление может занять недели, поскольку многие компании не были готовы к стремительным действиям в случае чрезвычайных ситуаций, когда часть программного обеспечения выходит из строя.

Эксперты полагают, что подобные сбои могут повториться, если в различных фирмах не озаботятся созданием должной защиты и резервных копий важной информации.

Как передавало ИА Регнум, во многих странах мира 19 июля возникли сбои в работе устройств с системой Windows. Пользователи с утра начали жаловаться на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений в Австралии, США, Турции, Ирландии, Индии, Великобритании, Японии и других странах.

Эксперты установили, что сбой был вызван установленными системами защиты Crowdstrike. Там, в свою очередь, подтвердили наличие связи между их программным обеспечением и массовыми сбоями в работе Windows. Проблемы возникли с устройствами, на которых установлено самое новое обновление Falcon Sensor.

Днём компания Microsoft заявила об устранении основной причины неполадок, которая привела к глобальным сбоям операционной системы

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил ИА Регнум, что глобальный сбой в работе устройств рано или поздно должен был произойти, поскольку многие организации используют программные продукты, разработанные одной компанией.

Массовый сбой в работе Windows показал, насколько значимо импортозамещение иностранного программного обеспечения, отметила в своём комментарии пресс-служба Минцифры.