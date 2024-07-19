Вашингтон, 19 июля, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Россия нашла методы поддерживать работу своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях санкций, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Правда также в том, что россияне нашли обходные пути, в частности в своих отношениях с Северной Кореей, Ираном и, к сожалению, с Китаем», — сказал он на форуме по безопасности Аспенского института.

Блинкен подчеркнул, что, по его мнению, именно это и позволяет России продолжать специальную военную операцию.

Блинкену был задан вопрос о том, удалось ли Западу с помощью санкций хоть в чём-то изменить курс России.

«Смотрите, мы систематически вводили санкции против России ещё до СВО. Но что мы получили в итоге. Сейчас эти санкции нам обходятся дорого, а экономика и оборонный комплекс России становятся сильнее и сильнее», — ответил он.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля президент России Владимир Путин провёл совещание Совбеза РФ, на котором обсуждались вопросы обеспечения работы предприятий ОПК.

Ранее российский лидер отметил, что большинство предприятий ОПК в срок и качественно выполняют гособоронзаказ, а по ряду позиций работают с опережением. Он подчеркнул, что важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение Вооружённых сил современным высокотехнологичным оружием и техникой, это беспилотные авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, системы контрбатарейной борьбы, различные виды связи.

В январе 2024 года занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу заявил о наращивании возможностей российских группировок в зоне проведения спецоперации благодаря росту производства в стране основных видов вооружений и боеприпасов.

В ноябре 2023 года заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России зафиксировали невиданный уровень роста производства вооружений. Он отметил кратный рост производства отдельных видов вооружений и военной техники, специальной техники и средств поражения.