Деревня Алабино, Московская область, 9 ноября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. В России фиксируется невиданный уровень роста производства вооружения и военной техники. Об этом заявил 9 ноября замглавы Совбеза Дмитрий Медведев во время беседы с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Алабино Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Рост производства вооружений и военной техники, специальной техники и средств поражения кратный, и с этим не может не считаться наш противник», — сказал Медведев.

Медведев также заверил, что Россия будет наращивать возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса, отметив, что сегодняшний уровень ОПК в России вышел на «невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень».

Замглавы Совбеза также сообщил, что в России около 410 тыс. человек приняты на военную службу по контракту с начала года.

Как передавало ИА Регнум, ранее Медведев заявил, что Минобороны должно максимально строго следить за тем, чтобы никаких проблем с выплатами денежного содержания военным не было.