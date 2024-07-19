Москва, 19 июля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Суд в Москве отправил под арест дагестанского блогера, задержанного за надругательство над христианским крестом, сообщила 19 июля пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

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«С учётом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 28-летнего мужчину», — сказано в релизе.

В прокуратуре уточнили, что фигурант дела на заседании не возражал против меры пресечения.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля блогеру предъявили ещё одно обвинение — по факту оборота детской порнографии. Следователи уточнили, что по месту проживания фигуранта был произведён осмотр места происшествия, где был изъят его мобильный телефон. При его осмотре обнаружены фото — и видеоматериалы, содержащие, согласно судебной экспертизе, порнографические изображения несовершеннолетних.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором мужчина надругался над нагрудным крестом. В частности, он плевал в него, топтал и нецензурно выражался, а также произносил оскорбления в адрес христиан. Автором видео оказался уроженец Дагестана Хавиер Ярмагомедов, который в настоящее время живёт в Москве и работает охранником.

Позже он записал обращение с извинениями, в котором заявил, что якобы стал жертвой провокации со стороны неких оппонентов.

Следственный комитет 17 июля проинформировал о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении чувств верующих. Подозреваемый был оперативно установлен, задержан и доставлен в СК на допрос.