Москва, 17 июля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих в отношении растоптавшего крест выходца из Дагестана, сообщило 17 июля управление СК по Москве.

Sledcom.ru

Подозреваемый задержан, сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

«По данным следствия, 12 июля 2024 года фигурант, находясь на территории города Москвы, растоптал христианский крест. При этом он фиксировал свои действия на видеозапись, которая транслировалась в прямом эфире на интернет-портале. Таким образом, подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств», — сказано в сообщении.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственный отдел для допроса, сбор доказательств продолжается, добавила пресс-служба управления.

Ранее в соцсетях было распространено видео, на котором мужчина надругается над нагрудным крестом — плюет в него, топчет и нецензурно выражается, а также высказывает оскорбления в адрес христиан.

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