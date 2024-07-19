Москва, 19 июля, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Блогеру из Дагестана, задержанному за надругательство над христианским крестом, предъявлено обвинение по факту оборота детской порнографии, сообщила 19 июля пресс-служба столичного главка Следственного комитета (СК) России в своём Telegram-канале.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве

«Фигуранту уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих предъявлено обвинение по факту оборота материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», — говорится в релизе.

В СК уточнили, что в рамках расследования уголовного дела по месту проживания фигуранта был произведён осмотр места происшествия, где был изъят его мобильный телефон. При его осмотре обнаружены фото и видео материалы, содержащие согласно судебной экспертизе порнографические изображения несовершеннолетних.

Следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в столичном главке СК.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором мужчина надругался над нагрудным крестом. В частности, он плевал в него, топтал и нецензурно выражался, а также произносил оскорбления в адрес христиан. Автором видео оказался уроженец Дагестана Хавиер Ярмагомедов, который в настоящее время живёт в Москве и работает охранником.

Позже он записал обращение с извинениями, в котором заявил, что якобы стал жертвой провокации со стороны неких оппонентов.

Следственный комитет 17 июля проинформировал о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении чувств верующих. Подозреваемый был оперативно установлен, задержан и доставлен в СК на допрос.