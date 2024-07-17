Москва, 17 июля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Блогер с ником Хавьер растоптал и оплевал православный крест во время стрима, а также нецензурно выразился в адрес всех христиан. Об этом сообщает 17 июля МК.RU.

Кадр из видео

Отмечается, трансляция была запущена 12 июля на одной из популярных платформ. Зрители попытались успокоить блогера, но он стал вести себя ещё более грубо.

Стримером оказался уроженец Табасаранского района Дагестана Хавиер Ярмагомедов, который в настоящее время живёт в Москве и работает охранником. Позже он записал обращение с извинениями, в котором заявил, что якобы стал жертвой провокации со стороны неких оппонентов.

Действия блогера подпадают под действие статьи 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». За публичное проявление неуважения к обществу и оскорбление религиозных чувств верующих ему грозит заключение на срок до года, отмечает издание.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2021 года в Москве задержали выходца из Таджикистана Руслани Муроджонзоду, известного как блогер Руслан Бобиев. Он опубликовал в Сети провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного. В кадре мужчина и его спутница Анастасия Чистова имитировали оральный секс. Девушка была в полицейской куртке, снимок сопровождался подписью: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

Блогера и девушку суд признал виновными в публичном оскорблении религиозных чувств верующих и приговорил к десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.