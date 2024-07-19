Москва, 19 июля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело напавших на депутата Госдумы в Самарской области Михаила Матвеева на покушение на убийство, сообщила 19 июля пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

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«С учётом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителю СУ по Самарской области Колбасину А. И. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство, доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сказано в релизе.

В пресс-службе СК уточнили, что трое участников инцидента, включая несовершеннолетнего, установлены и задержаны, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Самаре мигранты разбили голову депутату Госдумы Михаилу Матвееву, когда он пытался разнять незнакомых, устроивших на улице драку. По его словам, он вышел из машины вместе с водителем, чтобы разнять дерущихся парней. Депутат показал удостоверение и попросил их остановиться, но в этот момент на него обрушился удар чем-то тяжёлым по голове. Очевидцы оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Позже в больнице ему наложили швы на рану.

Следственный комитет возбудил в связи с этим уголовное дело о групповом хулиганстве.

В этот же день стало известно, что Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции. В их числе — введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учёта места работы и жительства для всех въезжающих в Россию граждан, а также запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».