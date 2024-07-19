Москва, 19 июля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции, сообщила 19 июля пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

В частности, он призвал усилить контроль за мигрантами. В их числе — введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учёта места работы и жительства для всех въезжающих в Россию граждан, а также запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».

«Наряду к уже имеющимся основаниям для лишения приобретённого гражданства предлагается добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — сказано в релизе.

Как передавало ИА Регнум, по данным СК, в России за первые шесть месяцев 2024 года количество преступлений экстремистской направленности, совершённых мигрантами, увеличилось на 55%. Количество изнасилований, совершённых приезжими, увеличилось на 5%, а число случаев развратных действий в отношении детей — на 25%.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев 1 июля рассказал, что количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, выросло в России в два раза. Глава МВД подчеркнул, что отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и способствуют росту межнациональной напряжённости.

Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан в быту. Он добавил, что поставил задачу правительству вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее. По словам главы государства, трудовых мигрантов привлекать нужно, в России практически нулевая безработица, наблюдается отсутствие «рабочих рук».