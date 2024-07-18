Самара, 18 июля, 2024, 23:47 — ИА Регнум. В Самаре мигранты разбили голову депутату Госдумы Михаилу Матвееву. Он пытался разнять незнакомых, которые устроили на улице драку.

Михаил Матвеев Депутат Госдумы Михаил Матвеев

«Попал под удар мигрантов, избивавших прохожих, когда пытались их задержать, рассекли мне голову, ждём полицию», — написал Матвеев в Telegram-канале.

Как пояснил депутат, он вышел из машины вместе с водителем, чтобы разнять дерущихся парней. Матвеев показал удостоверение и попросил их остановиться, но в этот момент на него обрушился удар чем-то тяжёлым по голове.

На опубликованном видео зафиксировано, как группа мигрантов сбежала с места происшествия.

По словам парламентария, мигранты шли по улице и приставали к прохожим.

Очевидцы оказали депутату первую медицинскую помощь. Позже в больнице наложили швы на рану.

«СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ. Все три мигранта задержаны», — добавил Михаил Матвеев.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигрантов на детскую площадку в Лосино-Петровском Московской области.

Жители Лосино-Петровского массово жаловались в социальных сетях на противоправные действия мигрантов, которые 5 июня прогнали с детской площадки детей и избили одну из матерей.

Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума ранее заявил, что миграционную политику в России необходимо изменить. По его мнению, возможно, стоит сосредоточить усилия на использовании внутренних ресурсов для решения политических, национальных, экономических и других проблем.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля указал, что следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.