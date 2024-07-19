Самара, 19 июля, 2024, 04:24 — ИА Регнум. В Самаре мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева. При попытке разнять дерущихся парламентарий получил удар по голове. По факту инцидента возбудили уголовное дело, сообщили 18 июля в Telegram-канале Следственного комитета России.

Sledcom.ru Материалы уголовного дела

«По информации о нападении мигрантов на депутата Госдумы в Самаре региональным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»)», — отметили в ведомстве.

Личности троих нападавших установили, их задержали.

Депутат пояснил, что попал под удар мигрантов, которые избивали прохожих. По словам Матвеева, он вышел из машины вместе с водителем, чтобы разнять дерущихся парней. Депутат показал удостоверение и попросил их остановиться, но в этот момент на него обрушился удар чем-то тяжёлым по голове. Очевидцы оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Позже в больнице ему наложили швы на рану.

Как передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге трёх мигрантов доставили в полицию для проверки их причастности к конфликту со стрельбой на Комендантском проспекте. Судя по записи с камер видеонаблюдения, мужчины стреляли из оружия, похожего на винтовки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предполагаемых участников конфликта не обнаружили.

В Следственном комитета России заявили о росте экстремистских преступлений, совершённых мигрантами. За первое полугодие 2024 года количество изнасилований, совершённых приезжими, увеличилось на 5%, а число случаев развратных действий в отношении детей — на 25%. Также было зафиксировано увеличение на 55% количества преступлений экстремистской направленности, совершённых мигрантами, уточнил председатель СКР Александр Бастрыкин.