Москва, 19 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Диалог Москвы с действующей администрацией Вашингтона практически не осуществляется, бывают лишь ситуативные коммуникации, которые вряд ли можно назвать диалогом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Его (диалога — Прим. ред) практически нет», — сообщил представитель Кремля.

При этом Песков не стал уточнять, по каким именно каналам поддерживаются коммуникации.

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