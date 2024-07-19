Песков рассказал, есть ли диалог с администрацией Байдена
Песков: диалога Москвы с администрацией Байдена практически нет
Москва, 19 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Диалог Москвы с действующей администрацией Вашингтона практически не осуществляется, бывают лишь ситуативные коммуникации, которые вряд ли можно назвать диалогом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
«Его (диалога — Прим. ред) практически нет», — сообщил представитель Кремля.
При этом Песков не стал уточнять, по каким именно каналам поддерживаются коммуникации.
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