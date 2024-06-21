Москва, 21 июня, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Россия, как ранее отмечал президент Владимир Путин, готова к диалогу США по ядерной безопасности, но этот диалог должен быть комплексным, заявил 21 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Так он прокомментировал высказывания представителя Совета нацбезопасности США о том, что Вашингтон открыт к диалогу с Москвой по вопросу о контроле над ядерным вооружением, но только в отрыве от обсуждения украинского конфликта.

Диалог необходим, поскольку в его отсутствие растут проблемы с глобальной безопасностью, но диалог должен охватывать все относящиеся к теме вопросы, в том числе о вовлечённости США в украинский конфликт, подчеркнул пресс-секретарь президента.

«Мы открыты к диалогу, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение, связанное с конфликтом вокруг Украины, вовлечённостью США в этот конфликт», — сказал Песков.

Он также обратил внимание, что в Вашингтоне, по всей видимости, не утруждают себя изучением заявлений российского руководства.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отметил, что переговоры с Соединёнными Штатами по стратегическим наступательным вооружениям возможны только при их отказе от поддержки киевского режима и блокирования членства Украины в НАТО.

В феврале 2023 года Путин объявил о решении приостановить участие в ДСНВ в связи с тем, что Вашингтон, не соблюдая договор, пытается давить на Москву и обвинять её в несоблюдении соглашения.

В свою очередь посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в августе 2023 года отмечал, что США давно нарушают «дух и букву» соглашения и нелегитимно вывели из-под зачёта около ста стратегических наступательных вооружений, а неоднократные требования России устранить это проигнорировали.