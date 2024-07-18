Курск, 19 июля, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Российские средства ПВО в ночь на 19 июля уничтожили над Курской областью семь вражеских беспилотников.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Наши бойцы сбили шесть украинских беспилотников самолётного типа в курском небе», — написал в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Меньше чем через 20 минут Смирнов написал о ещё одном сбитом беспилотнике ВСУ.

Ранее врио губернатора предупреждал об опасности атаки БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области ночью 19 июля объявили об опасности атаки беспилотников ВСУ.

Силы ПВО в течение ночи 18 июля сбили 35 украинских беспилотников, также уничтожены десять безэкипажных катеров.

17 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что за сутки средства ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Великобритании, два американских реактивных снаряда HIMARS и 59 беспилотников.