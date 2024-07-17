Москва, 17 июля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Средства ПВО за сутки сбили управляемую авиабомбу «Hammer» и 59 дронов. Об этом 17 июля сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Средствами противовоздушной обороны сбита управляемая авиабомба «Hammer» производства Великобритании, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов», — проинформировал он.

Отмечается, что всего с начала проведения СВО было уничтожено 628 самолётов, 277 вертолётов, 27 709 беспилотников, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 602 танка и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 013 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 772 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля Конашенков сообщил, что российские военные за сутки сбили самолёт МиГ-29, 36 беспилотников Вооружённых сил Украины, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее российское военное ведомство информировало, что ВС России в течение ночи 15 июля уничтожили и перехватили в общей сложности 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских войск в небе над тремя российскими регионами. Из указанного количества 15 беспилотников сбили в небе над Брянской областью. Ещё шесть БПЛА удалось обезвредить в Крыму, а один — над территорией Липецкой области.

Позднее стало известно, что ещё шесть дронов самолётного типа были сбиты над Орловской, Брянской и Курской областями.