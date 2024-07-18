Белгород, 19 июля, 2024, 01:39 — ИА Регнум. В Белгородской области ночью 19 июля объявили об опасности атаки БПЛА. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Отмечается, что опасность атаки вражеских дронов распространяется на всю территорию области.

Население попросили сохранять бдительность.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО в течение ночи сбили 35 украинских беспилотников, также уничтожены 10 безэкипажных катеров.

17 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что за сутки средства ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Великобритании, два американских реактивных снаряда HIMARS и 59 беспилотных летательных аппаратов.