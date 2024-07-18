Вашингтон, 18 июля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Официальный представитель администрации США Джон Кирби 18 июля отказался отвечать на вопрос журналистов о самочувствии президента страны Джозефа Байдена.

Ting Shen — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

Накануне, 17 июля, стало известно, что у Байдена был выявлен коронавирус.

«Что касается здоровья президента, то в данном вопросе я не являюсь надёжным источником информации», — сказал Кирби.

Каких-либо изменений в графике работы Байдена на следующей неделе, 22–28 июля, не ожидается, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, пресс-пул Белого дома сообщил, что болезнь Байдена протекает в лёгкой форме, «с мягкими симптомами». Президент США находится на самоизоляции и продолжает выполнять свои обязанности. Байден ранее заявил журналистам, что чувствует себя хорошо.

Ряд американских СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщал, что Байден может выйти из президентской гонки по инициативе своих однопартийцев, которые опасаются победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа в случае, если кандидатом от Демократической партии станет действующий президент.

В частности, по данным источников портала Axios, давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит Байдена сняться с выборов уже в конце этой недели, 15–21 июля. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.