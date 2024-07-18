Вашингтон, 18 июля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит президента США Джо Байдена сняться с выборов уже в конце этой недели, пишет американский портал Axios со ссылкой на несколько высокопоставленных демократов.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

По данным издания, соратники обеспокоены не только низкими шансами Байдена на победу, но и тем, что его последние провалы и ляпы могут привести к потере большинства в Сенате. А это, говорится в материале, может помешать демократам отбить нижнюю палату у республиканцев в конце ноября.

Ранее лидер прогрессивной фракции демократов в палате представителей Прамила Джаяпал заявила, что законодателей беспокоит перспектива участия Байдена в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии США. Она отметила, что демократы изложили президенту свои опасения и «задали непростые вопросы» о дальнейших действиях.

Кроме того, бывший спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в частной беседе заявила президенту, что он не сможет обойти на выборах республиканца Дональда Трампа.

Тем временем американский лидер 16 июля выразил готовность к новому раунду дебатов с Трампом. По словам Байдена, он «на коне» и уже не допустит провальных дебатов.

Как передавало ИА Регнум, Байден и Трамп в ночь на 28 июня по московскому времени встретились на первых дебатах в рамках предвыборной программы. Многие сторонники Демократической партии сочли выступление действующего президента провальным, так как он запинался и путался. Телеканал ABC после этого сообщил, что в офис этой партии начало поступать множество гневных обращений с требованием выставить на предстоящие выборы другого кандидата вместо Байдена.