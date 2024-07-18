Москва, 18 июля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии было предсказуемым. Об этом 18 июля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

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«Было очевидно, что её политические оппоненты вряд ли смогут сместить её с этой должности, поскольку партии, поддерживающие фон дер Ляйен, получили большинство в Европарламенте. Кроме того, многие европейские лидеры, включая президентов Франции и Италии, не возражали против её переизбрания. Однако фон дер Ляйен не теряла время даром и провела полезные консультации с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и другими влиятельными лицами, это обеспечило её победу», — пояснил политолог.

Он отметил, что фон дер Ляйен заявила о своём стремлении превратить ЕС в оборонный союз, что соответствует французской позиции по стратегической автономии Европы, созданию европейской противовоздушной обороны и милитаризации ЕС из-за мнимой российской угрозы. Никто не питает иллюзий относительно улучшения отношений России и ЕС, поскольку фон дер Ляйен известна своей русофобской позицией и приверженностью крайнему противостоянию с РФ, уточнил Фёдоров.

Он считает, что в ближайшем будущем не стоит ожидать каких-либо потеплений в отношениях или, по крайней мере, контактов с Евросоюзом. Изменения могут произойти только в том случае, если в США что-то изменится после выборов.

«Хотя Европа стремится к стратегической автономии, она больше похожа на вассала США. Поэтому, если вектор политики США, в том числе в отношении Украины, изменится, то, возможно, фон дер Ляйен, почувствовав эти перемены, может скорректировать свой политический курс», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, депутаты Европарламента на заседании 18 июля утвердили кандидатуру действующего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на новый пятилетний срок. За её кандидатуру проголосовал 401 из 720 депутатов Европарламента.

Фон дер Ляйен впервые избрали на пост главы ЕК в июле 2019 года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Срок её полномочий в качестве главы ЕК истекал в ноябре 2024 года. В начале июня фон дер Ляйен заявляла, что уверена в своём переизбрании.

После выборов в Европарламент, но до согласования своей кандидатуры депутатами нового созыва глава ЕК сделала несколько резонансных заявлений. Так, она пообещала в течение нового срока сосредоточиться на построении «оборонного Европейского союза» и ввести пост еврокомиссара по обороне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил эти слова как подтверждение курса ЕС на милитаризацию.

В июле фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию и приняла решение о понижении уровня представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством (продлится до конца 2024 года). Эти действия стали ответом на поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на Украине.