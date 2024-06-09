Брюссель, 10 июня, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Претендующая на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уверена в своём переизбрании по итогам победы её Европейской народной партии на выборах в Европарламент (ЕП).

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«Что касается моего назначения на новый срок, в этом я совершенно уверена, хотя впереди предстоит много работы», — пояснила она на пресс-конференции в брюссельской резиденции ЕП.

Фон дер Ляйен добавила, что во главе ЕК будет работать с теми, кто разделяет общие цели, включая помощь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, согласно первым итогам, общая предварительная явка на выборах в Европарламент составила 51%. В пресс-службе законодательного органа отметили, что показатели уже превысили итоги выборов 2019 года, а для Европы «это очень хорошо».

По предварительным итогам выборов поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия пока занимает первое место на выборах в Европарламент. Партия может получить более 180 мест.

Фон дер Ляйен избрали на пост главы ЕК в июле 2019 года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Срок её полномочий в качестве главы ЕК истекает в ноябре 2024 года.