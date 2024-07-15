Брюссель, 15 июля, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию, сообщил 15 июля глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Кроме того, будет понижен уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством (продлится до конца 2024 года), сказал Мамер.

Подобные решения были приняты впервые.

«В свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС, председатель Еврокомиссии приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Визит коллегии Еврокомиссии в председательствующую страну не состоится», — заявил пресс-секретарь ЕК.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил несколько зарубежных визитов, заявляя о намерении найти пути урегулирования конфликта на Украине. Премьер Венгрии побывал в Киеве, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, затем 5 июля провёл переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. После визитов в Киев и Москву Орбан встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином.

После визита в Россию Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Орбан проявил политическую волю к диалогу и Москва воспринимает это позитивно. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя поездки Орбана, пояснил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся тогда, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за установление мира в этой стране.

Владимир Путин ранее заявлял, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Глава государства подчёркивал, что Москва всегда выступала за мирное и политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса, который возник в результате бесцеремонной политики США и их сателлитов. Российский лидер ранее также исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

План Орбана может опираться на мирную инициативу, предложенную Китаем, это позволяет ему усилить взаимодействие Венгрии с КНР, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.