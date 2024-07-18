Москва, 18 июля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Российские войска показывают хорошие результаты, ежедневно продвигаясь на донецком направлении в зоне спецоперации. Об этом заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия-1».

РИА Новости/Сергей Гунеев

«У нас получаются очень хорошие результаты по продвижению у подразделений Министерства обороны, которые находятся на донецком направлении», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что каждый день российские военные освобождают «хорошие участки» или населённые пункты.

Алаудинов выразил уверенность, что Россия победит и завершит спецоперацию до конца 2024 года, так как для этого есть все предпосылки. Он подчеркнул, что ВСУ не в состоянии одержать верх на поле боя, а потери украинских войск «в разы» превышают потери РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны регулярно информирует об освобождении новых населённых пунктов в ДНР, ранее находившихся под контролем киевского режима. Так, 14 июля ведомство заявило об освобождении посёлка Урожайное, а 11 июля — посёлка Восход. В начале июля были освобождены район Новый в городе Часов Яр, село Новопокровское к северо-западу от Авдеевки, а также Шумы, Новоалександровка и Спорное.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 14 июля заявила, что главнокомандующий украинской армией Александр Сырский согласен прекратить огонь и капитулировать, потому что не верит в победу Киева. По её словам, боеспособность ВСУ падает с каждым днём, который Сырский проводит на своём посту. Например, его решение о ротации некоторых подразделений привело к прорыву обороны ВСУ в Торецке и Нью-Йорке (Новгородском) в ДНР.