ДНР, 14 июля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Российские военные освободили от ВСУ посёлок Урожайное в ДНР, сообщил 14 июля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий овладели населённым пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование», — сообщил Конашенков.

Кроме того, в ДНР группировка российский войск «Восток» нанесла удары по ВСУ в районах посёлка Великая Новосёлка и сёл Макаровка, Пречистовка и Водяное, а также отразила две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны.

Украинская армия потеряли на этом направлении до 155 военных, гаубицу М777 калибра 155 мм американского производства, пять гаубиц FH-70 того же калибра британского производства и орудие Д-20 калибра 152 мм.

Конашенков сообщил, что ВС России нанесли удар по эшелону с украинской военной техникой. Также удары российская армия нанесла по боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства ФРГ и дивизиона ЗРК «Печора» 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ.

За сутки в Харьковской и Сумской областях военные группировки российских войск «Север» поразили живую силу и технику ВСУ.

В Харьковской области удары российские военные нанесли по украинским позициям в районе Волчанска, посёлка Тихое и сёл Старица, Липцы и Волчанские Хутора. В Сумской области — в районах сёл Мирополье, Журавка и Константиновка. ВСУ потеряли до 150 военных, одну М777, два Д-20 и шесть гаубиц Д-30 калибра 122 мм.