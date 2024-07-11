Москва, 11 июля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Восход на территории ДНР. Об этом 11 июля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Анатолий Карбинов/NEWS.ru/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населённый пункт Восход Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные также нанесли удары по позициям нескольких бригад украинской армии у Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР, а также отразили пять контратак ВСУ.

Военный отметил, что за это время украинские войска потеряли до 335 бойцов, две БМП, включая американскую Bradley, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», орудие М119 производства США, четыре пушки МТ-12 «Рапира» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной AN/TPQ-36.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля Конашенков рассказал, что российские военные освободили от украинской армии населённый пункт Яснобродовка в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» также нанесли удары по позициям нескольких подразделений ВСУ в районе Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка в ДНР, добавил он.

Официальный представитель Минобороны 7 июля рассказал, что российские войска освободили населённый пункт Чигари на территории ДНР. Конашенков добавил, что войска группировки «Центр» также за сутки улучшили своё тактическое положение.

В военном ведомстве 6 июля рассказал об освобождении села Сокол в ДНР. Армия России также нанесла удары по позициям ВСУ около села Волчье, посёлков Острое и Восход, а также у городов Селидово и Дзержинск (украинское название Торецк).

Конашенков 5 июля рассказал, что ВС России за неделю освободили четыре населённых пункта в ДНР, а также район Новый в городе Часове Яре. Он уточнил, что также российские военные освободили под Харьковом село Степовая Новосёловка.