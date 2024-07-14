Киев, 14 июля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский согласен прекратить огонь и капитулировать, потому что не верит в победу Киева. С таким утверждением 14 июля выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

Депутат Рады назвала главкома ВСУ преступником, заявив, что каждый день пребывания Сырского на занимаемом посту, по её мнению, снижает боеспособность украинской армии.

«Ряд источников подтвердил мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру, он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле», — написала она.

Безуглая также выступила с утверждением, что Сырский, несмотря на возражения непосредственно участвующих в боях командиров, принял решение о проведении ротации некоторых подразделений украинских войск, что привело к прорыву обороны в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.

Депутат Рады до этого неоднократно критиковала руководство ВСУ, включая бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного, которого уволили в феврале. Через некоторое время после этого Безуглая заявила, что смена командования ничего не изменила в украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) признал, что ухудшение ситуации для ВСУ на линии боевого соприкосновения обостряется. Он также добавил, что считает, что сложная для украинских войск ситуация сохранится до конца года.

Сырский 2 июля назвал сложной ситуацию для украинской армии на красноармейском направлении в ДНР. Он также назвал главными проблемами для ВСУ комплектование частей и подразделений качественно подготовленными военнослужащими, а также их обеспечение современными средствами РЭБ и ПВО.

В начале июля главком ВСУ назвал сложной для своих подчинённых ситуацию под Купянском в Харьковской области. Он уточнил, что Вооружённые силы России на этом направлении ведут наступление на позиции украинских войск с двух направлений, из-за чего там идут ожесточённые боестолкновения.