Москва, 5 июля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. ВС России за неделю освободили четыре населённых пункта в ДНР. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге.

ТАСС/Александр Полегенько

Он уточнил, что подразделения группировки войск «Центр» освободили три населённых пункта: Шумы, Новоалександровку и Новопокровское. Посёлок Спорное и район Новый города Часов Яр освободила группировка «Южная».

Населённый пункт Степовая Новосёловка в Харьковской области освобождён группировкой «Запад».

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