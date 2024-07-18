Москва, 18 июля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Региональные власти начали активно бороться с угрозой, исходящей от нелегальной миграции. Об этом 18 июля сообщил политолог Илья Ухов в Telegram-канале.

ИА Регнум

Он отметил, что в некоторых отраслях, таких как сфера услуг, где есть большой простор для теневой занятости и ухода от налогов, региональные власти начали ограничивать работу мигрантов. Это делается для того, чтобы снизить риски террористических актов и других негативных последствий, связанных с нелегальной миграцией.

Например, в Краснодарском крае с 22 сентября 2024 года иностранцы не смогут работать в сельском хозяйстве, сфере культуры, на производстве, в гостиничном бизнесе и в качестве помощников по хозяйству. С прошлой зимы в регионе уже действует запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в торговле, общественном питании, образовании, здравоохранении, спорте, предоставлении персональных услуг, курьерской деятельности и пассажирских перевозках, включая такси.

В Челябинской области с 19 ноября иностранцам будет запрещено работать в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, гостиничном и ресторанном бизнесе, спорте, в сфере развлечений, а также наниматься в домашние хозяйства в качестве наёмных работников или работать в частных домашних хозяйствах по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления.

В Томской области с 1 ноября иностранцы с трудовыми патентами не смогут работать в производстве продуктов питания и готовых блюд, розничной торговле (в специализированных и неспециализированных магазинах, а также с телекоммуникационным оборудованием), перевозках пассажиров в такси, городском и пригородном транспорте, гостиничном и ресторанном бизнес, сфере подбора персонала, обеспечении безопасности, общем, среднем профессиональном и высшем образовании, физкультуре и спорте.

«Региональные власти начали осознавать угрозы и риски, исходящие от неконтролируемой, хаотической, порой нелегальной миграции. Практика ограничений также способствует другому важному процессу — недопущению демпинга на рынке труда со стороны недобросовестных работодателей, которые через завоз мигрантов зачастую «роняют» зарплаты коренных работников в целом ряде отраслей», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля в Госдуму внесли законопроект, предлагающий конфискацию имущества за организацию незаконной миграции, если такое преступление совершено из корыстных побуждений. В документе предлагается распространить конфискацию имущества на статью 322.1 Уголовного кодекса РФ.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев 1 июля рассказал, что количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, выросло в России в два раза. Глава МВД подчеркнул, что отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и способствуют росту межнациональной напряжённости.

Госдума намерена поддержать инициативу о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов могут депортировать из страны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нововведения коснутся правонарушений, связанных с общественным порядком и безопасностью, включая экстремистскую деятельность и нарушения миграционного учёта. Также речь идёт о неповиновении сотрудникам полиции, предоставлении ложных сведений при регистрации, мелком хулиганстве и пропаганде экстремизма.

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая сообщила, что все связанные с организацией нелегальной миграции преступления отнесут к тяжким и особо тяжким. Яровая отметила, что часть подготовленных поправок также затронет ответственность совершающих преступления нелегальных мигрантов, а такой статус станет в этом случае отягчающим обстоятельством.

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что в России за первые шесть месяцев 2024 года количество преступлений экстремистской направленности, совершённых мигрантами, увеличилось на 55%.