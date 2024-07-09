Москва, 9 июля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Госдума намерена поддержать инициативу о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов могут депортировать из страны.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Государственная дума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, ещё по 20 статьям КоАП», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он напомнил, что нововведения коснутся правонарушений, связанных с общественным порядком и безопасностью, включая экстремистскую деятельность и нарушения миграционного учёта. Также речь идёт о неповиновении сотрудникам полиции, предоставлении ложных сведений при регистрации, мелком хулиганстве и пропаганде экстремизма.

Он подчеркнул, что предложения правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в сфере миграции, депутаты будут рассматривать в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА Регнум, МВД подготовило законопроект, предполагающий расширение списка административных правонарушений, за совершение которых иностранца могут выдворить из России.

Сейчас выдворение в качестве наказания предусматривают 22 статьи КоАП. В их числе — нарушение закона о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, отдельные нарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции и ряд других деяний. В ведомстве предложили ввести выдворение ещё в 20 статей КоАП.

В ведомстве пояснили, что существующие механизмы позволяют правоохранителям отправить виновных в подобных деяниях мигрантов за пределы России, но для этого требуются дополнительные процедуры, такие как вынесение решений о неразрешении въезда, отдельного решения о депортации. В МВД уверены, что новый законопроект обеспечит оперативную высылку из страны иностранцев, проявляющих противоправную активность.

По данным МВД, с начала года из России выдворили более 30 тыс. иностранцев-нарушителей. Это число почти в два раза превышает результаты аналогичного периода 2023 года. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранных граждан, что на 55% больше, чем год назад. В числе основных нарушений ― непрохождение процедуры дактилоскопической регистрации и фотографирования, непрохождение ежегодного медосвидетельствования на наличие опасных заболеваний и употребление наркотических средств и ряд других действий.

Госдума на заседании 18 июня приняла в первом чтении законопроект о введении миграционного режима высылки. Он коснётся иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться на территории России. Правом принимать такие решения наделяют органы внутренних дел. Сейчас соответствующие полномочия есть у судей и сотрудников пограничной службы.