Москва, 16 июля, 2024, 19:34 — ИА Регнум. В России за первые шесть месяцев 2024 года количество преступлений экстремистской направленности, совершённых мигрантами, увеличилось на 55%. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

ИА Регнум

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл совещание, на котором обсуждались результаты работы территориальных следственных органов за первое полугодие 2024 года в сфере миграции. В ходе совещания было отмечено, что количество изнасилований, совершённых приезжими, увеличилось на 5%, а число случаев развратных действий в отношении детей — на 25%. Также же было зафиксировано увеличение на 55% количества преступлений экстремистской направленности, совершённых мигрантами.

«Всё это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса, незамедлительной чёткой процессуальной реакции на нарушения закона, системных мер профилактического характера, глубокого знания актуальной региональной обстановки, учёта особенностей местной миграционной ситуации», — приводит пресс-служба слова Бастрыкина.

Председатель Следственного комитета России также отметил, что проблема преступности приезжих тесно связана со злоупотреблениями сотрудников правоохранительных и контролирующих структур, а также предпринимателей, занимающихся привлечением иностранной рабочей силы.

Бастрыкин потребовал принципиально реагировать на нарушения миграционного законодательства и эффективно пресекать криминальную организованную деятельность по массовому завозу иностранной рабочей силы.

Как передавало ИА Регнум, вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая сообщила, что все связанные с организацией нелегальной миграции преступления отнесут к тяжким и особо тяжким. По словам вице-спикера, все уполномоченные ведомства, а также правоохранители и службы дадут Госдуме обратную связь по разработанному депутатами законопроекту, касающемуся нескольких самых важных направлений.

Яровая отметила, что часть подготовленных поправок также затронет ответственность совершающих преступления нелегальных мигрантов, а такой статус станет в этом случае отягчающим обстоятельством.

Она также уточнила, что депутаты Госдумы предлагают ввести внесудебную блокировку сайтов, где будут рекламировать любые формы нелегального получения документов иностранными гражданами.

5 июля в Госдуму внесли законопроект, предлагающий конфискацию имущества за организацию незаконной миграции, если такое преступление совершено из корыстных побуждений. В документе предлагается распространить конфискацию имущества на статью 322.1 Уголовного кодекса РФ.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев 1 июля рассказал, что количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, выросло в России в два раза. Глава МВД подчеркнул, что отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и способствуют росту межнациональной напряжённости.

Госдума намерена поддержать инициативу о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов могут депортировать из страны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нововведения коснутся правонарушений, связанных с общественным порядком и безопасностью, включая экстремистскую деятельность и нарушения миграционного учёта. Также речь идёт о неповиновении сотрудникам полиции, предоставлении ложных сведений при регистрации, мелком хулиганстве и пропаганде экстремизма.