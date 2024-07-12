Москва, 12 июля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Все связанные с организацией нелегальной миграции преступления отнесут к тяжким и особо тяжким. Об этом 12 июля рассказала вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

Belkin Alexey/Global Look Press

По словам вице-спикера, все уполномоченные ведомства, а также правоохранители и службы дадут Госдуме обратную связь по разработанному депутатами законопроекту, касающемуся нескольких самых важных направлений.

«Первое. Мы отнесём к категории тяжких и особо тяжких преступлений все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции», — сказала она.

Яровая отметила, что ещё одна часть подготовленных поправок затронет ответственность совершающих преступления нелегальных мигрантов, а такой статус станет в этом случае отягчающим обстоятельством.

Она также уточнила, что депутаты Госдумы предлагают ввести внесудебную блокировку сайтов, где будут рекламировать любые формы нелегального получения документов иностранными гражданами.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля в Госдуму внесли законопроект, предлагающий конфискацию имущества за организацию незаконной миграции, если такое преступление совершено из корыстных побуждений. В документе предлагается распространить конфискацию имущества на статью 322.1 Уголовного кодекса РФ.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев 1 июля рассказал, что количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, выросло в России в два раза. Глава МВД подчеркнул, что отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и способствуют росту межнациональной напряжённости.