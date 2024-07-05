Москва, 5 июля, 2024, 11:39 — ИА Регнум. В Государственную думу внесён законопроект, который предлагает конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений. Документ опубликован в электронной базе Думы.

Законопроект предлагает распространить конфискацию имущества на статью 322.1 Уголовного кодекса РФ, которая касается организации незаконной миграции, если преступление было совершено из корыстных мотивов.

«Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учётом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как передавало ИА Регнум, правительство России 24 июня поддержало законопроект о конфискации денежных средств, ценностей и иного имущества за организацию нелегальной миграции. Сейчас такого рода меры в УК РФ не предусмотрены, и за организацию незаконного въезда в Россию мигрантов предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, а за это же преступление, совершённое группой лиц или чиновником с использованием служебного положения, — до семи лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума заявил, что миграционную политику в России необходимо изменить. По его мнению, возможно, стоит сосредоточить усилия на использовании внутренних ресурсов для решения политических, национальных, экономических и других проблем.

Политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов прокомментировал законопроект о конфискации денежных средств за нелегальную миграцию. По его словам, такая мера поможет снизить уровень таких преступлений.

Глава «Русской общины» Андрей Ткачук 22 июня заявил, что о проблемах в России с мигрантами известно всем, но они никак не решаются. По его словам, все призванные ужесточить миграционную политику в стране законопроекты так и не прошли через Госдуму.

Президент Владимир Путин 2 апреля заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом.

В июне глава СПЧ Валерий Фадеев призвал прекратить практику покупки гражданства России. Совет провёл специальное заседание по вопросу обеспечения прав граждан РФ при реализации миграционной политики. Профильные структуры близки к тому, чтобы концептуально оформить новую миграционную политику России, почти по всем вопросам достигнут консенсус, сказал Фадеев.