Киев, 17 июля, 2024, 23:43 — ИА Регнум. По всей территории Украины вечером 17 июля взвыли сирены воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, об опасности с воздуха объявили в стране второй раз за полтора часа.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

С 21:06 мск сигнал тревоги звучал в Сумской области. Уже с 23:08 он распространился по всей территории Украины.

Воздушная тревога объявляется в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране. ВС России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на теракт на Крымском мосту.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 июля в Киеве прогремели взрывы, проинформировало украинское издание «Общественное». Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что в столице были слышны взрывы на фоне звучавшего сигнала воздушной тревоги.

В ночь на 17 июля на Украине воздушную тревогу объявляли в шести регионах. Сирены взвыли в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях. Также об опасности с воздуха предупредили жителей подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей.