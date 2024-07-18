Москва, 18 июля, 2024, 06:17 — ИА Регнум. В Харьковской области украинские боевики преимущество применяют натовскую технику либо продукцию собственного ВПК. Советских образцов техники уже почти не встретишь, рассказал журналистам оператор «Ланцета» группировки российских войск «Север» с позывным Ёж.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

«У противника всё меньше встречаются советские экземпляры техники: орудия, танки, бронетранспортёры. Чаще всего появляются именно зарубежные, натовские орудия — БТР, такие как М113, и так далее. Потому что советская, скорее всего, у них заканчивается», — отметил военный.

По словам оператора БПЛА, из всей западной артиллерии ВСУ особо берегут от уничтожения «Ланцетами» американские гаубицы М777. Вместо них используются орудия предыдущего поколения М198 или лёгкие полевые 105-мм гаубицы М119.

Кроме западной техники противник массово внедряет в зоне боевых действий украинскую военную продукцию. В частности, оператор БПЛА уже встречал БТР «Буцефал» и первую украинскую колёсную самоходную гаубицу 2С22 «Богдана», разработанную под натовский калибр 155 мм.

Как передавало ИА Регнум, российские десантники активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения боевой техники ВСУ. В частности, бойцы уничтожили украинскую самоходную гаубицу «Гвоздика» на правобережье Днепра.

В июне российские военные боеприпасом «Ланцет» уничтожили украинский самолёт Су-25 в Днепропетровской области. Удар барражирующим боеприпасом был нанесён по стоянке боевых самолётов ВСУ на аэродроме Долгинцево. Точность попадания и уничтожения украинского самолёта подтвердили кадры объективного контроля.