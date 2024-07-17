Москва, 17 июля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Российские десантники уничтожили украинскую самоходную гаубицу «Гвоздика» на правобережье Днепра, сообщила 17 июля пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Антон Новодережкин/ТАСС

В российском военном ведомстве уточнили, что бойцы ВДВ активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения боевой техники ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало, что десантники группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России с помощью «Ланцета» поразили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на правом берегу Днепра.

В июне российские бойцы боеприпасом «Ланцет» уничтожили украинский самолёт Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области.

Новые модификации беспилотников «Ланцет» могут применяться на расстоянии до 80–90 км, поражая аэродромы противника. Дроны могут автономно идентифицировать цели благодаря системе автоматического наведения, различать типы целей и выбирать приоритетную.