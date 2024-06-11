Москва, 11 июня, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Украинский самолёт Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области уничтожили боеприпасом «Ланцет», сообщило 11 июня Министерство обороны.

Кадр из видео

«Нанесён удар баражирующим боеприпасом «Ланцет» по стоянке боевых самолетов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области», — сообщило ведомство.

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Российские военнослужащие — операторы беспилотников прямым попаданием боеприпаса уничтожили самолёт Су-25 ВСУ. В Минобороны добавили, что точность попадания и уничтожения украинского самолёта подтвердили кадры объективного контроля.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 11 июня, что за минувшие сутки российские военные уничтожили украинские самолёты Су-27 и Су-25 на аэродромах базирования.

Новые модификации беспилотников «Ланцет» могут применяться на расстоянии до 80–90 км, поражая аэродромы противника. Дроны могут автономно идентифицировать цели благодаря системе автоматического наведения, различать типы целей и выбирать приоритетную.