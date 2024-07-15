Москва, 15 июля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Российские военные в течение ночи 15 июля уничтожили и перехватили в общей сложности 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских войск в небе над тремя российскими регионами, сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что для этого применялись средства противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА…», — отметило Минобороны в своём Telegram-канале.

Из указанного количества 15 беспилотников сбили в небе над Брянской областью. Ещё шесть БПЛА удалось обезвредить в Крыму, а один — над территорией Липецкой области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Брянской области Александр Богомаз написал, что с 14 на 15 июля Вооружённые силы России обезвредили по меньшей мере девять дронов в небе над Севским районом, три беспилотника над Злыновским районом, а также по одному БПЛА над Комаричским, Погарским, Брасовским и Трубчевским районами. Во всех случаях сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также проинформировал об отражении атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Он уточнил, что в районе мыса Фиолент военные сбили один дрон, осколки которого упали на территорию одного частного дома.

Также появилась информация, что дрон ВСУ упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе Липецкой области. Работа объекта не останавливалась.