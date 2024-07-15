Москва, 15 июля, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Шесть украинских беспилотников самолётного типа сбиты над Орловской, Брянской и Курской областями, сообщила 15 июля пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

РИА Новости/ Евгений Биятов

В ведомстве уточнили, что киевский режим в утренние часы пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением БПЛА. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один беспилотник над Орловской областью, два — над Брянской и три — над Курской областью.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее информировал, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили вражеский дрон. Пострадавших и повреждений не было.

Ранее Минобороны заявило о перехвате 22 украинских БПЛА в небе над тремя российскими регионами в ночь на 15 июля. В Брянской области уничтожили 15 дронов, в Крыму — шесть, в Липецкой области — один.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что три беспилотника были сбиты в Железногорском районе.